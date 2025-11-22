Kuş cenneti günden güne yok oluyor

Uzmanlar gölün yaklaşık olarak yüzde 50 oranında kuruduğunu ekosistemin tehlike altında olduğunu söylüyor.

Yaz aylarına bağlı buharlaşmanın artması, tarımsal sulama için açılan sondaj kuyularının sayısının artması ve aşırı su kullanımı göldeki kuruma hızı arttı.

Bitlis 'in Adilcevaz ilçesinde yer alan yaklaşık 14 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Arin Gölü, kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle yok olma tehlikesiyle yüzleşiyor.

