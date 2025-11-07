Van Gölü, Arin Gölü ve Süphan Dağı aynı kadrajda görüntülendi

Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü, dron ile Van Gölü ile birlikte görüntülendi. Eşsiz doğal güzellikleriyle bilinen bölge, yapılan çekimlerle bir kez daha hayranlık uyandırdı.

Havadan kaydedilen görüntülerde, bin 649 metre rakımda olan ve 3 bin 712 metrekarelik alana sahip Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan Adilcevaz sınırlarındaki Arin Gölü ile her iki göle de kıyısı bulunan Esenkıyı köyü aynı kadrajda yer aldı.

Çekimlerin arka planında ise zirvesi karla kaplı 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı tüm ihtişamıyla görüntüyü tamamladı. Göl yüzeylerinin sakinliği, doğanın sonbahar renkleri ve Süphan Dağı'nın heybetli görüntüsü kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Doğa fotoğrafçıları ve drone meraklılarının ilgisini çeken bölge, yılın her döneminde farklı güzellikler sunmaya devam ediyor.