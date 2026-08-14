Şampuan şişelerinde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi
14.08.2026 13:57
Son Güncelleme: 14.08.2026 13:58
Şampuan şişelerinin içine metamfetamin gizlemişti.
Bitlis'te bir otel odasında şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilo 90 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan'da bir otelde konaklayan yabancı uyruklu şüphelinin kaldığı odada arama yaptı.
Bu sırada şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilo 90 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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