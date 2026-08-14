Şampuan şişelerinde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan'da bir otelde konaklayan yabancı uyruklu şüphelinin kaldığı odada arama yaptı.

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