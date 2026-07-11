Ağır yaralanan çocuk için hava ambulansları devreye girdi
11.07.2026 11:36
Hem ambulans uçak hem de ambülans helikopter seferber oldu.
Bitlis'te ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, helikopter ve ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Bitlis’in Güroymak ilçesinde yaşanan araç dışı trafik kazasında 10 yaşındaki M.K. ağır şekilde yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu hemen Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.
Burada ameliyata alınan çocuğun, geçirdiği multitravma nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesine en hızlı şekilde sevk edilmesi gerektiğine karar verildi.
Dakikaların bile hayati önem taşıdığı kritik anlarda, Sağlık Bakanlığı’na ait hava ambulansları hemen devreye girdi.
Yaralı çocuk Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilmek üzere havalimanından ayrıldı.
YARALI ÇOCUK İÇİN HAVA OPERASYONU
Karayoluyla ulaşımın çok zaman alacağı değerlendirilerek acil koduyla Van’da konuşlu bulunan helikopter ambulans Bitlis’e yönlendirilirken, diğer yandan hastayı Ankara’ye ulaştıracak olan ambulans uçak İstanbul’dan havalandı.
Kısa sürede bölgeye varan helikopter ambulans, yaralı çocuğu içeriye aldı. Saat 18.30’da Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yapan ambulans uçak ise Bitlis’ten gelecek olan hastayı beklemeye başladı.
Kısa süre içinde ambulans helikopterle piste getirilen küçük çocuk, burada yapılan gerekli hazırlıkların ardından M.K. ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilmek üzere havalimanından ayrıldı.
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