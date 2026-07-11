Ağır yaralanan çocuk için hava ambulansları devreye girdi

Edinilen bilgilere göre, Bitlis ’in Güroymak ilçesinde yaşanan araç dışı trafik kazasında 10 yaşındaki M.K. ağır şekilde yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu hemen Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.

Burada ameliyata alınan çocuğun, geçirdiği multitravma nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesine en hızlı şekilde sevk edilmesi gerektiğine karar verildi.

Dakikaların bile hayati önem taşıdığı kritik anlarda, Sağlık Bakanlığı’na ait hava ambulansları hemen devreye girdi.