Bitlis beyaza büründü
10.04.2026 13:50
Bitlis'te kar yağışı etkili oldu.
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 235 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Bitlis'te gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, Karayolları ve Belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıldı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 84 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.
Ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için bir an önce yolları ulaşıma açacaklarını belirtti.
