Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon: 8 gözaltı

Haberler - Bitlis Haberleri Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 12:58
Bitlis Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Bitlis'te 7, Giresun ve Kahramanmaraş'ta birer olmak üzere aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 9 şüphelinin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, Kahramanmaraş'ta bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
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