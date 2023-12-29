Bitlis'te 2 araçta 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Aralık'ta merkez ilçe yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramada 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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