Bitlis'te 4 kişinin öldüğü kazada düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan 3 kişi tutuklandı

Bitlis Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçenin Bahçedere köyü yakınında 11 Nisan'da Uğur Tanşuli yönetimindeki 46 D 6769 plakalı minibüsün yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla atması sonucu araçta bulunan 4 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kazanın ardından jandarma ekiplerince düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen sürücü Tanşuli ile Y.A. ve M.A. gözaltına alındı.



İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Tedavileri tamamlanan 15 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi, 9 yaralının ise Bitlis, Tatvan ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavileri sürüyor.

