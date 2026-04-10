Bitlis'te altı araç birbirine girdi: Yaralılar var
10.04.2026 13:23
Yetkililer, sürücüleri yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları konusunda uyardı.
Bitlis'te altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yedi kişi yaralandı.
Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü Bitlis'te, çevre yolunda kontrolden çıkan dört TIR ve iki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarda yaralanan yedi kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre ulaşıma kapanan çevre yolu, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.
YASAL UYARI
BITLIS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BITLIS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.