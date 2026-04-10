Bitlis'te altı araç birbirine girdi: Yaralılar var

Bitlis'te altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yedi kişi yaralandı.

Yetkililer, sürücüleri yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları konusunda uyardı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü Bitlis 'te, çevre yolunda kontrolden çıkan dört TIR ve iki otomobil çarpıştı.

