Bitlis’te dolu ve fırtına
14.06.2026 16:43
Kent merkezinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçarken, çevrede maddi hasar meydana geldi. Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde de kuvvetli dolu yağışı ve fırtına etkili oldu. Bölgede oluşan yoğun yağış ve rüzgar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Aniden bastıran dolu ve fırtına, günlük yaşamı kısa süreliğine olumsuz etkilerken, bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
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