Bitlis'te feci kaza: İki kişi yaşamını yitirdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kazada, otomobildeki Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürü Harun Yıldız ve sürücü Adıyan kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Akbar ise Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

