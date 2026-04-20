Bitlis'te feci kaza: İki kişi yaşamını yitirdi
20.04.2026 15:38
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Bitlis'te Mohammad Akbar yönetimindeki İran TIR'ı, Tatvan-Van Karayolu'nun Düzcealan ve Kolbaşı köyleri mevkisinde karşı yönden gelen Bahattin Adıyan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürü Harun Yıldız ve sürücü Adıyan kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Akbar ise Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yıldız ve Adıyan'ın cenazeleri, sağlık ekiplerine teslim edildi.
