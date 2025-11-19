Bitlis'te kış lastiği yoğunluğu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın mevsimsel şartlar gereği aldığı "zorunlu kış lastiği" kararı 15 Kasım itibariyle uygulanmaya başlanırken, sürücüler de oto lastikçilerine akın etti.

Bitlis'te yaklaşık 10 gündür soğuk havalar etkisini gösteriyor.

Lastik Ustası Necati Birol, yoğunluğun son bir haftada iki kat arttığını söyleyerek, "Havalar soğur soğumaz herkes aynı anda geliyor. Normalde 15-20 dakikada yaptığımız değişim, sıra beklemeler nedeniyle bir saate kadar uzayabiliyor" dedi.

ZORUNLULUĞA UYMAYANLARA CEZA

Yapılan düzenlemeyle 4 aydan 5 aya uzatılan kış lastiği zorunluluğun 15 Kasım'da başlaması da, oto lastikçilerdeki yoğunluğun etkisi artan etkenler arasında yer alıyor.

Birçok sürücü ceza riskine karşı temkinli davranıyor. Yetkililer de kışlık lastiklerin sadece zorunluluk için değil, güvenlik için de önemli olduğunun altını çiziyor.

Kış lastiği zorunluluğuna uymayanlara ise 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.