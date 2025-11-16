Bitlis'te köyler beyaza büründü

Bitlis'te etkili olan kar yağışı, köyleri beyaza bürüdü.

Bitlis’te iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı köylerde yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah güne karla uyanan vatandaşlar, hem hayret etti hem de sevinç yaşadı.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Cemalettin köyü de kar yağışının en çok hissedildiği yerlerden biri oldu.

Köy sakinleri, sabah evlerinden çıktıklarında her yerin karla kaplandığını gördüklerini belirttiler.