Bitlis'te köyler beyaza büründü
16.11.2025 15:52
İHA
Bitlis'in Ahlat ilçesinin yüksek kesimlerindeki köyler, kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Bitlis'te etkili olan kar yağışı, köyleri beyaza bürüdü.
Bitlis’te iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı köylerde yerini kar yağışına bıraktı.
Sabah güne karla uyanan vatandaşlar, hem hayret etti hem de sevinç yaşadı.
İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Cemalettin köyü de kar yağışının en çok hissedildiği yerlerden biri oldu.
Köy sakinleri, sabah evlerinden çıktıklarında her yerin karla kaplandığını gördüklerini belirttiler.
YASAL UYARI
BITLIS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BITLIS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.