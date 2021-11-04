Bitlis'te küçükbaş hayvan ve arı kovanı zanlılarından 1'i tutuklandı

Bitlis Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklama göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan'ın Sarıkum köyünde 5 keçi ve 1 koyun, Mutki'ye bağlı Koyunlu köyünün Geçütan mevkisinde ise arı kovanı çalındığı ihbarını aldı.



Bunun üzerine, olay yerine giden Jandarma Suç Araştırma, Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Timleri, olayın fail veya faillerinin yakalanması, çalınan hayvanların ve arı kovanlarının bulunması amacıyla çalışma başlattı.



Hayvanları çaldığı tespit edilen O.B., F.A. ve M.K. ile kovanları çalan M.Ş.B. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 3 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B. tutuklandı, diğer şahıslar ile kovan çalan M.Ş.B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.