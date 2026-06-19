Bitlis'te nadir görülen gezegen olayı. Üçü aynı anda görüldü
19.06.2026 12:50
Nadir gözlemlenen astronomik olayı izlemek isteyenler, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.
Bitlis'te gökyüzünde nadir görülen gezegen hizalanması meydana geldi. Hilal evresindeki Ay ile Venüs ve Jüpiter'in aynı doğrultuda görünmesi dikkat çekti.
Bitlis'te dün gün batımının ardından açık hava koşullarının da etkisiyle gökyüzünde belirgin halde görülen Ay, Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu hizalanma, kent genelinde dikkat çekti.
Bitlis'in yüksek rakımı ve düşük ışık kirliliğinin gökyüzü gözlemleri açısından önemli avantaj sağladığını belirten doğa gözlemcisi ve Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Önen, kentin astronomi meraklıları için önemli gözlem noktalarından biri olduğunu söyledi.
Akşam karanlığının çökmesiyle daha net görülebilen hizalanma, özellikle şehir merkezi ile yüksek kesimlerdeki halkın ilgisini çekti.
Uzmanlar, Ay, Venüs ve Jüpiter'in aynı doğrultuda görünmesinin belirli dönemlerde gerçekleşen doğal bir astronomik olay olduğunu belirtirken, Bitlis'in coğrafi ve doğal koşullarının bu tür gök olaylarının gözlemlenmesinde önemli avantaj sağladığına dikkat çekti.
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