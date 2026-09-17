Bitlis'te suç örgütlerini öven 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı
17.09.2026 13:58
Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis'te sosyal medya üzerinden silah içerikli paylaşımlar yaparak, suç örgütlerini övdüğü belirlenen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında silah içerikli ve suç örgütlerini övücü nitelikte paylaşımlar yapan şüpheliler belirlendi.
Şüphelilerin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Bitlis merkez ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI
Operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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