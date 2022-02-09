Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle izne bağlandı

Bitlis Haberleri - Anadolu Ajansı,

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, olası provokasyon ve toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.



Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri gereğince düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliklerin izne bağlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İl sınırlarında 21 Şubat saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle umuma açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses ve yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, dilek feneri, balon, drone, paramotor uçurmak, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetlerin yapılması, mülki idare amirliğine en az 48 saat önceden etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi, idarece talep edilen sair belgeleri bildirimde bulunmak şartıyla mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."



