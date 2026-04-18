Bitlis'te toprak kayması
18.04.2026 16:03
ikinci kez toprak kayması meydana geldi.
Bitlis'te yağışların etkisini göstermesiyle aynı bölgede ikinci kez toprak kayması meydana geldi.
Şubat ayında yaşanan ve iş yerlerine zarar veren heyelanın ardından bölgede tedbirler alınmış ve zarar gören iş yerleri tahliye edilmişti.
Bugün yine yağmur ve kar yağışlarının etkisini göstermesi nedeniyle aynı bölgede ikinci kez heyelan yaşandı.
Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Veysel Karani caddesindeki bölgede, öğle saatlerinde yaşanan toprak kayması yolu kapattı.
İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
