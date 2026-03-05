Bitlis'teki camiye saldırı. Duvarları kırıp halılarda sigara söndürdüler
05.03.2026 10:38
Son Güncelleme: 05.03.2026 10:39
Üzerinde sigara söndürülen cami halısı
Bitlis'teki bir caminin kapısını kırıp halılarının üzerinde sigara söndürenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bitlis Adilcevaz'daki camiye çirkin saldırı…
Gece saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen olayda, cami kapısını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, duvarlara zarar verip mermerleri kırdıktan sonra halıların üzerinde sigara izmaritlerini söndürdü.
SABAH NAMAZINA GİDENLER FARK ETTİ
Sabah namazı için camiye gelen vatandaşlar, halılar üzerindeki yanık izlerini ve yerdeki sigara izmaritlerini fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
Kırılan cami kapısı
YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Olayın ardından camide inceleme başlatılırken, güvenlik güçleri şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
“SAYGISIZ DAVRANIŞLAR KABUL EDİLEMEZ”
Cami cemaatinden Muhammed Karayılan, yaşanan olaya tepki göstererek, ibadethanelere yönelik bu tür saygısız davranışların kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Vatandaşlar, sorumluların bir an önce tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.
YASAL UYARI
BITLIS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BITLIS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.