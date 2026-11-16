İki yolcunun midesinden bir kilo uyuşturucu çıktı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu iki yolcunun midelerinden toplam 1 kilo 100 gram eroin ve metamfetamin çıktı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı.

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