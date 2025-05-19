Liseliler Hacivat-Karagöz'ü köylere götürüyor

Milli Eğitim Bakanlığının "Maarif Eğitim Modeli" kapsamında başlatılan sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer alan öğrenciler, kültürel farkındalık oluşturmak amacıyla köylerdeki okullarda etkinlikler düzenliyor.



Okuldaki atölyede geri dönüşüm malzemelerini kullanarak sahne ve Hacivat-Karagöz kuklaları hazırlayan öğrenciler, bu çalışmayı köylerdeki çocuklara ulaştırıyor.



Öğretmenleriyle gittikleri Örenlik Köyü İlkokulu'nda sahneledikleri gölge oyunuyla çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan öğrenciler, gösteri sonunda çocuklara balon verdi, Osmanlı macunu ikram etti.



"FİKİR VE ÇALIŞMA ÖĞRENCİLERİN"

Tatvan Valide Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ekin, Maarif Eğitim Modeli'ne uygun, sorumluluğunu bilen, değerlerine saygılı, kültürüne ve geçmişine sahip çıkan bireyler yetiştirmek amacıyla faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerinin Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterisini yapmak istediğini anlatan Ekin, şöyle konuştu: "Sahne ve kukla çalışmasını kendileri yaptı. Fikir ve çalışma öğrencilere ait. Biz sadece katkı sunuyoruz. Bugüne kadar ilçemize bağlı 6 köy okulunda yaklaşık 150 öğrenciye ulaştık. Hacivat ve Karagöz oyununu sergiledik. Çocuklar güldüler, eğlendiler."

