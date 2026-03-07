Mart geldi ama Bitlis’te kış bitmedi

Günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı, tipi ve dondurucu soğuklar, kentte günlük yaşamı zorlaştırırken şehir yeniden beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösteren kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolların yeniden açılması için yoğun çalışma yürütüyor.



Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu Bitlis’te, çatılarda oluşan kar birikintileri ve buz sarkıtları da vatandaşlar için risk oluşturmaya başladı. Mart ayında yağan yoğun karın kışı aratmayan görüntüler oluşturduğu kentte, beyaz örtü kartpostallık manzaralar da ortaya çıkardı.



KAZALARI BERABERİNDE GETİRDİ



Edinilen bilgilere göre, kar ve buzlanmanın etkili olduğu Bitlis-Baykan karayolunda seyir halinde olan TIR, virajı dönmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak yol üzerinde yan döndü. Olayın ardından bölgeye yardım için çağrılan çekici ise karla kaplı zeminde ilerlemekte zorlanarak kara saplandı. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri, hem yan dönen tırı hem de kara saplanan çekiciyi kurtarmak için çalışma başlattı.



Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları, özellikle virajlı ve buzlanma riski bulunan yollarda hızlarını düşürmeleri konusunda uyarılarda bulundu.