Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyorlardı. 4 kişi yakalandı

Şüpheliler üzerinde yapılan röntgen ve tomografi incelemelerinde, 117 parça halinde toplam 1 kilo 392 gram metamfetamin bulunduğu tespit edildi.

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