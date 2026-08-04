Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyorlardı. 4 kişi yakalandı
04.08.2026 14:44
Vücutlarından 117 parça uyuşturucu çıktı.
Bitlis'te yolcu otobüsünde yakalanan 4 yabancı uyruklunun mide ve bağırsaklarında 117 parça halinde metamfetamin bulundu. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde bulunan 4 yabancı uyruklu şüphelinin, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıdığı belirlendi.
Şüpheliler üzerinde yapılan röntgen ve tomografi incelemelerinde, 117 parça halinde toplam 1 kilo 392 gram metamfetamin bulunduğu tespit edildi.
Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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