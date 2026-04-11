Tatvan-Van kara yolunda feci kaza
11.04.2026 13:30
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Karayolları’na ait bakım aracı ile TIR çarpıştı. Kazada biri ağır, 3 kişi yaralandı.
Tatvan-Van kara yolu Bolalan köyü mevkisinde sabah saatlerin trafik kazası yaşandı.
Karayolları’na ait bakım aracı ile plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen sebze yüklü TIR çarpıştı.
Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılardan B.G. ve E.G. ile kimliği henüz belirlenemeyen ve durumu ağır olan diğer yaralı, ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
