Tatvan-Van kara yolunda feci kaza

Tatvan-Van kara yolu Bolalan köyü mevkisinde sabah saatlerin trafik kazası yaşandı.

Karayolları’na ait bakım aracı ile plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen sebze yüklü TIR çarpıştı.

Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılardan B.G. ve E.G. ile kimliği henüz belirlenemeyen ve durumu ağır olan diğer yaralı, ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.