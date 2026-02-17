Virajı alamadı, uçuruma yuvarlandı. 3 ölü, 5 ağır yaralı
17.02.2026 13:21
Kazada olay yerine ekipler sevk edildi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ağır yaralandı.
Güroymak ilçesine bağlı Cevizyatağı köyü civarında trafik kazası meydana geldi.
İzzettin Alpcan'ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü İzzettin Alpcan (57), Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan (22) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan diğer 5 kişi ise ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan vatandaşlar ile ekipler, otomobilde sıkışan ölü ve yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
