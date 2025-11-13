Yiyecek arayan tilkiler şehir merkezine indi
13.11.2025 09:01
Bitlis'te yiyecek arayan tilkiler, şehir merkezine indi.
Doğal yaşamın yoğun olduğu bölgede aç kalan tilkilerin yerleşim alanlarına yaklaşması dikkat çekti.
Bitlis şehir merkezinde görüntülenen tilkilerin tedirgin şekilde sokaklarda dolaştığı ve yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, araç seslerine ve insan hareketlerine karşı temkinli davranan tilkilerin, zaman zaman hızla uzaklaşırken, sonrasında tekrardan bölgeye geldiği görülüyor.
