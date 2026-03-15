Bitlis’te çatılardaki kar tehlikesi devam ediyor

Kent genelinde çatılarda biriken kar ve buz sarkıtları hem yayalar hem de araçlar için risk oluşturuyor. Özellikle kar kalınlığının artmasıyla birlikte bazı binaların çatı ve saçaklarında büyük kar kütleleri ile uzun buz sarkıtları oluştu.

Yetkililer, bu durumun düşme tehlikesi nedeniyle vatandaşların çatı altlarında beklememesi ve riskli alanlardan uzak durması gerektiğini belirtti.

Karın yaklaşık 40 saniye boyunca aşağı düşme görüntülerini kaydeden Cihan Önen, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.