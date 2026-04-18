Bitlis'te kuvvetli yağışların ardından heyelan

Bitlis 'te etkili olan yağmur ve kar erimesinden dolayı aynı bölgede Şubat ayından bu yana ikinci kez heyelan yaşandı.

Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Veysel Karani Caddesi'ndeki bölgede öğle saatlerinde meydana gelen heyelan, yolun kısa süreliğine kapanmasına neden oldu.

Bölgeye gönderilen iş makinesi ile yoldaki toprak ve çamur birikintileri kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.