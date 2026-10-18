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Bitlis'te yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama

18.10.2026 16:26

Bitlis'te yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama
DHA

Şüpheliler sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

DHA
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Bitlis merkezli 4 ilde, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

 

Bu kapsamda, 18 yaşını doldurmuş kişilerin banka hesaplarının kiralanıp yasa dışı bahisten elde edilen kara paranın aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

 

Bitlis merkezli 4 ilde, eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

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