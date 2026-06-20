Bodrum sahiline beton döktüler. Mahalleli çılgına döndü, ekipler harekete geçti

Gündoğan Mahallesi Kızılburun mevkisinde tonoz yapımı amacıyla sahilde beton dökümü yapılmaya başlandı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, adeta çileden çıktı. Mahalleli, "Gecekondu gibi gece beton döktüler. Buradaki doğal sahili işgal ettiler. Burası, bu bölgedeki gerçekten kalan son açık sahil." diyerek duruma tepki gösterdi.

Vatandaşların ihbarının ardından Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince şahıslara 150 bin TL ceza kesildiği ve dökülen malzemenin kaldırtıldığı öğrenildi.