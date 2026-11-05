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Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu. 7 tutuklama

05.11.2026 15:23

Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu. 7 tutuklama
DHA

Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ortak çalışma yaptı. 

 

Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. 

 

Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

 

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ö., R.E.O., M.K., H.D., V.C., Ö.B. ve A.D. tutuklanırken, M.G., R.Ç. ve B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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