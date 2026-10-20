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Bodrum'da okul servis minibüsü yandı

20.10.2026 13:25

Bodrum'da okul servis minibüsü yandı
DHA

Yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

DHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yolda ilerlerken alev alan okul servis minibüsü yandı.

Mumcular Mahallesi Güvercinlik Kavşağı’nda ilerleyen okul servisi minibüsünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak minibüsteki üç öğrenciyi tahliye edip, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. 

 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürdü.

 

Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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