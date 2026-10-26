Bodrum'da sağanak etkisini gösterdi. Yollar göle döndü
26.10.2026 13:39
İlçede sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Koyunbaba Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Koyunbaba-Gümüşlük yolu, tıkanan su giderleri nedeniyle trafiğe kapandı. Yağış nedeniyle bölgedeki bir iş yerini su bastı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sevk edildi.
Yağmurun etkisiyle yıkılan bir bahçe duvarının altında kalan park halindeki motosiklette ise hasar oluştu.
Konacık Mahallesi'nde de dere yataklarında belediye ekiplerince temizlik çalışması yürütüldü.