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Bodrum'da yelkenli tekne karaya oturdu

14.10.2026 11:52

Bodrum'da yelkenli tekne karaya oturdu
DHA

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 15 metre uzunluğundaki yelkenli tekne karaya oturdu.

DHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yelkenli tekne Kumbahçe sahilinde karaya oturdu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü’nün Muğla ve çevresi için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından Bodrum'da olumsuz hava koşulları etkisini gösterdi. 

 

İlçe genelinde gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak aralıklarla sürerken, denizde ise rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye kadar çıktı. 

 

Rüzgar ve dalgaların etkisiyle yaklaşık 15 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, Kumbahçe sahilinde karaya oturdu. 

 

Bölgedeki yağış ve rüzgarın gün boyu aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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