Bodrum'da yelkenli tekne karaya oturdu

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü’nün Muğla ve çevresi için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından Bodrum'da olumsuz hava koşulları etkisini gösterdi.

İlçe genelinde gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak aralıklarla sürerken, denizde ise rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye kadar çıktı.

Rüzgar ve dalgaların etkisiyle yaklaşık 15 metre uzunluğundaki yelkenli tekne , Kumbahçe sahilinde karaya oturdu.

Bölgedeki yağış ve rüzgarın gün boyu aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.