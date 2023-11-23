Boks heyecanı hafta sonu Denizli'de yaşanacak

İllerarası Boks Şampiyonası 25-26 Kasım 2023 tarihleri arasında Denizli’nin ev sahipliğinde Hasan Güngör Spor Salonunda yapılacak. Yaklaşık 300 sporcunun ringe çıkacağı şampiyonaya tüm sporseverler davet edildi.



Denizli’de hafta sonu boks heyecanı yaşanacak. 25-26 Kasım 2023 tarihleri arasında Hasan Güngör Spor Salonunda yapılacak İllerarası Boks Şampiyonası’na 10 farklı ilden yaklaşık 300 sporcu katılacak. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Boks İl Temsilciliği organizasyonunda yapılacak şampiyona için hazırlıklar sürüyor.



25 Kasım Cumartesi günü 07.00 - 10.00 arası tartıya çıkacak sporcular, kura sonucu eşleşmelerle kilolarına göre ringe çıkacak. Aynı gün saat 12.00’de yarışmaların seremonisi yapılacak. Gün boyu devam etmesi beklenen boks müsabakalarında ikinci gün final maçları yapılacak. Pazar günü saat 14.00’te ise final maçları ve madalya töreni yapılacak.

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