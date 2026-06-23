Bolu Dağı'nda askeri mühimmat yüklü TIR devrildi. Bölge güvenlik şeridinde, İstanbul istikameti kapalı
23.06.2026 08:19
Kontrolden çıkan mühimmat yüklü TIR yan yattı.
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinin bir bölümü, askeri mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen TIR'ın devrilmesi sonucu ulaşıma kapatıldı.
Bolu Dağı'nda askeri mühimmat yüklü olan TIR'ın devrilmesi sonucu bölge güvenlik şeridiyle çevrildi.
İstanbul istikametinde seyreden, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı TIR, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarında yer alan Bakacak mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kontrolden çıkan mühimmat yüklü TIR yan yattı.
Dorse kısmındaki konteynerlerde askeri mühimmat olduğu değerlendirilen TIR'In devrilmesi sonucu söz konusu istikamet ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi.
BÖLGE GÜVENLİK ŞERİDİYLE ÇEVRİLDİ
Kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre gerisinden itibaren bölgeyi güvenlik şeridiyle çeviren ekipler, istikameti kullanan araçları buradan Darıyeri Hasanbey köyü yoluna yönlendirerek D-100 kara yoluna Kaynaşlı'dan bağlanmalarını sağlıyor.