Şantiyeden 2,5 milyon liralık malzeme çaldı, yakalandı

Olay, 8 Temmuz Çarşamba günü Bolu 'nun Gerede ilçesinde bulunan bir şantiyede yaşandı. Kimsenin olmadığı sırada şantiyeye giren hırsız 2 sirkülasyon pompası, pompalara ait 124 vana, 11 doğal gaz deprem vanası ve 3 yağmur suyu hidroforunu alarak kayıplara karıştı.

Malzemelerin eksildiğini fark eden yetkililerin ihbarı üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ile Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ve tanık ifadelerine başvuran polisler, hırsızlığı C.Y.Y. isimli şahsın yaptığını tespit etti.

Piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lirayı bulan çalıntı malzemeleri satarak elden çıkarmaya çalışan C.Y.Y., Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.