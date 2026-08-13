Arazi anlaşmazlığı yaşadığı akrabası baba ve oğlunu tüfekle öldürdü

Bolu’nun Mengen ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir şüpheli, akrabası olan baba ve oğlunu tüfekle vurarak öldürdü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ramazan Çelik, evindeki tüfekle Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez’e ateş etti.

Daha önce de arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olay, Bolu'nun Gökçesu Beldesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müşterek arsada bulunan tek katlı evin bahçesindeki alanı telle çevirmek isteyen Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez ile Ramazan Çelik arasında tartışma çıktı.

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