Bolu’da yanan orman yeniden yeşeriyor

Etkinliğe il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın yaptığı dua ile başlayan törende, yüzlerce kişi yanan orman alanına fidan dikti. Yanan alanda ağaçlandırma çalışmasında çam ve sedir türlerinden binlerce fidan toprakla buluştu.

