Bolu’da yanan orman yeniden yeşeriyor
11.11.2025 13:32
İHA
Bolu’da 15 Temmuz’da yanan Delice köyü ormanlık alanı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde binlerce fidanla yeniden hayat buldu.
Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Delice köyünde 15 Temmuz günü çıkan orman yangınında küle dönen alanlarda yeniden hayat filizleniyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte binlerce fidan toprakla buluştu.
Etkinliğe il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın yaptığı dua ile başlayan törende, yüzlerce kişi yanan orman alanına fidan dikti. Yanan alanda ağaçlandırma çalışmasında çam ve sedir türlerinden binlerce fidan toprakla buluştu.
"Geleceğe nefes" sloganıyla fidanlar toprağa dikildi.
