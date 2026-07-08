Yangınla mücadele eden helikopterler için iki yeni havuz
08.07.2026 15:04
Toplamda 1600 ton kapasiteye sahipler.
Mudurnu'da, orman yangınlarına havadan müdahaleyi hızlandırmak için 800'er ton kapasiteli iki su havuzu inşa ediliyor.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde olası orman yangınlarıyla mücadelede havadan müdahale gücünü artırmak amacıyla Vakıf Aktaş ve Hüsamettin Dere mevkilerinde 800'er ton kapasiteli iki adet su havuzu inşa ediliyor.
Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü, yangınlara daha seri müdahale edebilmek adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında bölgeye yeni su havuzları kazandırıyor.
Toplamda 2 dönümlük bir alana yayılan proje dahilinde, stratejik noktalara konuşlandırılan 800 ton kapasiteli bu havuzlar, olası yangınlarda bölgeye sevk edilen helikopterlerin su ikmalini çok daha kısa sürede gerçekleştirmesine olanak sağlayacak.
Proje toplamda 2 dönümlük bir alana yayılıyor.
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