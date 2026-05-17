27 yaşındaki üsteğmen kalbine yenildi
17.05.2026 16:33
Son Güncelleme: 17.05.2026 16:37
Yaşamını yitiren üsteğmen, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlanacak.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karakol komutanı olarak görev yapan Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Varol, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bolu Mudurnu’da yaklaşık 3 yıldır görev yapan Konya doğumlu Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Varol (27), sabah saatlerinde rahatsızlandı.
Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Varol, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan üsteğmen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Üsteğmen Oğuzhan Varol için Bolu merkezde tören düzenleneceği, ardından cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Konya’nın Beyşehir ilçesine uğurlanacağı öğrenildi.
