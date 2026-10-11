Anadolu Otoyolu'nda otobüs yangını

Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Duman ve alevleri fark eden otobüs şoförü, aracı sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden İstanbul'a seyreden M.B. idaresindeki yolcu otobüsünde Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri kesiminde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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