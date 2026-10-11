Anadolu Otoyolu'nda otobüs yangını
11.10.2026 08:41
Osmaniye-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden İstanbul'a seyreden M.B. idaresindeki yolcu otobüsünde Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri kesiminde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Duman ve alevleri fark eden otobüs şoförü, aracı sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.
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