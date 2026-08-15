Araç kağıt gibi ezildi. 2 ölü, 2 ağır yaralı
15.08.2026 12:52
Bolu'nun Gerede ilçesinde iki otomobil ile otobüsle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Gerede- Karabük kara yolunun Kul Gölü mevkiinde meydana geldi.
Karabük yönüne giden A.K.'nın kullandığı otomobil, H.K.'nın yönetimindeki otobüs ve E.E.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan S.E. ile E.E. yaşamını yitirirken, 2 kişi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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