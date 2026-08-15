Araç kağıt gibi ezildi. 2 ölü, 2 ağır yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde iki otomobil ile otobüsle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan S.E. ile E.E. yaşamını yitirirken, 2 kişi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık , polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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