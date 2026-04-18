Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor
18.04.2026 12:37
Sis ve yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bolu Dağı geçişinde etkili olan yağış ve yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.
Ankara İstanbul arası önemli geçiş noktalarından D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkisinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis ve yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, düşük hızla ilerlemek zorunda kalırken, trafik ekipleri de güzergah üzerinde denetimlerini artırdı.
Karayolları ekipleri de yol kenarlarında bulunan sis lambalarını yakarak görüş mesafesine yardımcı oluyor.
