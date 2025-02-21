Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bölgede dün başlayan kar yağışı, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini artırdı.



Kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaştığı bölgede, zaman zaman tipi şeklindeki yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.



Bölgede önlemlerini yoğunlaştıran kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.



Güzergahta ring halinde bulunan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.



Öte yandan Düzce ve Bolu kent merkezlerinde de yoğun kar yağışı görülüyor.

