Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü (Bolu Haberleri)

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu.

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Güzergahın Düzce kesiminde Taşaltı, Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kara yolunun kesiminde ise sis, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde etkisini gösterdi.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Bolu kent merkezinde de sağanak etkili oldu.

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