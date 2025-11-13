Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü
13.11.2025 10:54
DHA
Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Bolu Dağı D-100 Karayolu geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.
Sis nedeniyle rampaların ve virajların bulunduğu yol güzergahı üzerinde araçlar yavaş ilerledi.
