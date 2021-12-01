Bolu Dağı'nda sis ve karla karışık yağmur etkili oluyor

Haberler - Bolu Haberleri Anadolu Ajansı 01.12.2021 - 10:03
Bolu Haberleri - Anadolu Ajansı, Bölgede Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis ve karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.
Güzergahta sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azalmasıyla sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Karayolları ekiplerinin sis lambalarıyla uyardığı sürücülere, trafik polisleri de yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulundu.
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