Bolu Dağı'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye düştü

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde sis ve yağmur etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

D-100 Karayolu 'nun Bolu Dağı kesimi Düzce geçişinde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek ve Heyelan mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

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