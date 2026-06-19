Bolu Dağı'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye düştü
19.06.2026 13:46
Karayolları ekipleri ışıklı tabelalarla sürücülere dikkatli olmaları yönünde ikazda bulunuyor.
D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde sis ve yağmur etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesimi Düzce geçişinde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek ve Heyelan mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Sis ve yağış nedeniyle bölgede ulaşım zaman zaman yavaşladı.
Güzergahta tedbir alan trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
Karayolları ekipleri de ışıklı tabelalarla sürücülere dikkatli olmaları yönünde ikazda bulunuyor.
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