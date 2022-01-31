Bolu kent merkezinde kar yağışı başladı

Bolu Haberleri - Anadolu Ajansı, Merkezde yaklaşık iki haftadır aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yaklaşık 70 santimetreye ulaştı.



Son 4 gündür etkisini kaybeden kar yağışı, bu sabah yeniden başladı.



Bolu Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, gün içerisinde hafif yağacak karın hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği, bölgede sağanağın da etkili olacağını bildirdi.



- Karın tadını öğrenciler çıkardı



Yarıyıl tatilinde yağan karı fırsat bilen çocuklar, aileleriyle Gölköy Barajı çevresinde oluşturulan pistte şambrel ve kızaklarla kaydı.



Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan baraj gölünün yüzeyi, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.



Şambrellerle uzun kuyruklar oluşturup hep birlikte kayan çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden doyasıya eğlendi.





